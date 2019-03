Idai

As equipas de socorro preveem salvar todas as pessoas que estão isoladas pelas cheias no centro de Moçambique dentro de três a cinco dias, disse hoje à Lusa, em Maputo, Cláudio Julaia, especialista de emergência da Unicef.

"Acredito que nos próximos três a cinco dias todas as pessoas que ainda estão em zonas de risco possam estar seguras", referiu o elemento das equipas que participam nas operações lideradas pelo Governo moçambicano.

O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades (INGC) anunciou hoje que há 347.000 pessoas em risco, 200.000 das quais no distrito de Buzi.