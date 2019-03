Actualidade

O jornalista britânico Barry Hatton, no seu novo livro, "Rainha do Mar", diz que o segredo do encanto de Lisboa está na sua mistura, desde o legado cosmopolita do passado aos muitos e diversos testemunhos da atualidade.

"Lisboa é uma das poucas capitais europeias onde se pode ver roupa interior a secar no centro da cidade", escreve Barry Hatton, no seu novo livro dedicado a Portugal - Lisboa, em particular, e os seus habitantes - paralelamente, um guia para os turistas descobrirem a capital portuguesa, e um relato comentado da história do país, até à contemporaneidade.

O autor aborda a cidade desde a instalação fenícia, por volta do século VII antes de Cristo, até aos finais do século XX, destacando a Expo'98, "memorável emblema de dias de abundância", e que "foi o rastilho daquilo que ficou conhecido como o 'Big Bang' de Lisboa: uma série de grandes obras públicas" como a ponte Vasco da Gama, a gare do Oriente e a extensão da linha de Metropolitano, entre outros projetos.