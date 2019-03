Actualidade

A bastonária dos nutricionistas alertou hoje para a importância de os portugueses se voltarem a aproximar da dieta mediterrânica, de que se têm afastado, para conseguir ter um estilo de vida saudável e com baixo impacto ambiental.

"Iremos conseguir ser capazes de dar este pequeno grande passo, até porque nós temos uma tradição alimentar que é isto mesmo - saudável e sustentável --, que é a dieta mediterrânica. Cada vez mais nos afastamos deste padrão alimentar que é saudável e que temos de reabilitar", afirmou Alexandra Bento.

A responsável falava à Lusa a propósito do Congresso dos Nutricionistas, que arranca na quinta-feira na Culturgest, em Lisboa, e durante o qual vão estar em discussão não só os padrões alimentares sustentáveis, mas também a forma como as empresas no setor direcionam a escolha do consumidor e a criação de espaços com ofertas alimentares saudáveis.