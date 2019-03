Actualidade

Os membros do conselho de administração do Banco de Portugal poderão receber até dois terços do seu ordenado durante o período de 'nojo' após cessação de funções, segundo a proposta de lei de reforma da Supervisão Financeira.

Durante o período de 'nojo' de dois anos, "os membros do conselho de administração têm o direito a uma compensação a fixar pela comissão de ética, não podendo exceder dois terços do vencimento mensal que auferiam no conselho de administração", pode ler-se na proposta de lei do Governo enviada à Assembleia da República.

Na proposta, ficam ainda estabelecidos os critérios que definem o que deve pautar esse período, como o impedimento de desempenhar funções em empresas ou grupos "destinatários dos poderes do Banco" ou "outras entidades públicas ou privadas cujas atribuições ou atividade possam originar situações de conflitos de interesses".