Actualidade

O Tribunal de Almada condenou a 16 anos de prisão o jovem de 24 anos que matou outro de 25 em maio de 2018, numa bomba de gasolina em Belverde, no concelho do Seixal, indicou hoje o Ministério Público.

O arguido foi condenado por homicídio qualificado pelo juízo central criminal de Almada.

O tribunal deu como provado que, no dia 23 de maio de 2018, o arguido, de 24 anos, num ato de vingança por uma agressão de que tinha sido alvo quase nove anos antes, abordou a vítima inesperadamente nas imediações de um posto de abastecimento de combustível, em Belverde, e golpeou-a uma única vez no pescoço com uma faca, provocando-lhe a morte.