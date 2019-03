Actualidade

A Universidade de Évora (UÉ) anunciou hoje que vai atribuir o grau de Doutor Honoris Causa aos cientistas Alexandre Quintanilha e Pat Sandra, numa cerimónia marcada para segunda-feira, no Colégio do Espírito Santo.

A cerimónia, segundo um comunicado da academia alentejana enviado à agência Lusa, está agendada para as 16:00 de segunda-feira, na Sala dos Atos, no Colégio do Espírito Santo, principal edifício da universidade alentejana.

O Conselho Científico da UÉ considerou "oportuno" homenagear Alexandre Quintanilha "pelo seu extraordinário percurso científico" e "também pelo importante contributo que deu à ciência em Portugal", pode ler-se no comunicado.