O Hospital de São João, no Porto, avançou hoje que, até ao final do verão, as crianças internadas em contentores serão transferidas para o edifício principal e que as obras da ala pediátrica deverão estar concluídas em 2021.

"Tem sido nossa preocupação e da tutela em progressivamente retirarmos as crianças dos contentores", onde estão a pediatria e neurocirurgia, afirmou na Comissão Parlamentar de Saúde José Artur Paiva, que está a presidir interinamente desde fevereiro o Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ).

O ex-diretor clínico do hospital adiantou que estão a ser feitas obras no piso oito do hospital, o que vai permitir "a deslocalização de um serviço que também está em contentores que é a neurocirurgia para esse piso" e com isso agrupar toda a hematooncologia no mesmo local.