Actualidade

A promoção do turismo sustentável através da mobilidade elétrica é o desafio de um projeto ibérico que está a ser implementado em sete áreas naturais de Portugal e de Espanha, com a participação do Instituto Politécnico de Castelo Branco.

O projeto MOVELETUR - Turismo Sustentável e Mobilidade Elétrica em Espaços Naturais tem como principal objetivo ligar áreas naturais das zonas raianas dos dois países e inclui, no total, de ambos os lados da fronteira, a aquisição de nove veículos e 91 bicicletas elétricas, além da instalação de 25 postos de carregamento e do desenvolvimento de uma plataforma de monitorização e reserva de veículos elétricos.

O projeto é desenvolvido no âmbito do Programa de Cooperação INTERREG VA Espanha-Portugal (POCTEP) 2014-2020 e tem um orçamento de 909 mil euros, cofinanciado em 75% pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).