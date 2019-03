Actualidade

O Fundo do Aleixo não tem garantidos "os meios financeiros próprios ou alheios" suficientes para assegurar a totalidade das reabilitações ou construções de que estão responsáveis, revela a auditoria que consta do relatório de gestão de 2018 daquele fundo.

"À data, o Fundo não tem garantidos meios financeiros próprios ou alheios, através de financiamentos, suficientes para assegurar a totalidade das reabilitações/construções que lhes estão cometidas", escreve-se no documento, datado de 31 de janeiro de 2019 e publicado na página oficial da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A conclusão surge da análise das contas da Invesurb, o Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado criado em 2010 para gerir o projeto do Bairro do Aleixo, no Porto, que a 31 de dezembro de 2018 apresentou um resultado líquido negativo de 96.100 euros.