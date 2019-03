Actualidade

O ministro do Trabalho, Vieira da Silva, afastou hoje a hipótese avançada pela OCDE de aplicar em Portugal um corte adicional às reformas antecipadas, pois tal resultaria numa "inaceitável dupla penalização".

"Não fará nenhum sentido aplicar um fator de sustentabilidade a uma idade de reforma que é já determinada pela existência de um fator de sustentabilidade. Isso seria uma inaceitável dupla penalização", disse o governante hoje na apresentação de um estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), onde participaram os autores do estudo.

Para Vieira da Silva, dizer hoje - depois das mudanças que foram feitas em 2012 e 2013 - que o fator de sustentabilidade não está presente na altura da reforma é "uma compreensão um pouco distorcida da realidade", respondendo a uma das críticas do relatório da OCDE hoje divulgado e que indica que a saída precoce da vida ativa deve ser desencorajada, através do aumento da penalização mensal do valor da pensão.