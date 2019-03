Actualidade

A Polícia Judiciária realizou hoje buscas na Câmara de Vila Nova de Cerveira, no âmbito da Operação Éter, uma investigação em curso sobre uma alegada viciação de procedimentos de contratação pública, informou a autarquia.

Em comunicado enviado à Lusa, o município do distrito de Viana do Castelo adiantou que a diligência dos inspetores da Polícia Judiciária (PJ) do Porto visou o "dossier relacionado com a Loja Interativa de Turismo" do concelho.

Na nota, o presidente da Câmara de Vila Nova de Cerveira, Fernando Nogueira, "considera tratar-se de um procedimento perfeitamente normal para ajudar a investigação em curso, e que está a decorrer em todos os municípios da área de influência da Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte de Portugal".