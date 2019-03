Actualidade

A 3.ª edição das Olimpíadas de Educação Financeira decorre na terça-feira, no Porto, e vai abranger mais de 850 crianças do 1.º e 2.º ciclo do Ensino Básico de 34 concelhos do norte do país, foi hoje anunciado.

A edição deste ano das Olimpíadas de Educação Financeira (OEF), iniciativa integrada no projeto "No Poupar Está o Ganho", iniciado em 2010 pela Fundação Dr. António Cupertino de Miranda, vai juntar alunos do norte do país num 'quizz' sobre questões de educação financeira.

A iniciativa, que tem lugar na Fundação Dr. António Cupertino de Miranda, sediada na Avenida da Boavista, no Porto, realiza-se na terça-feira, dia 26 de março, e das 10:00 às 18:00 promete colocar as crianças a "lutar pelas medalhas de mérito".