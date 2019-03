Actualidade

Um autocarro da empresa de transportes públicos coletivos Vimeca incendiou-se hoje à tarde no sentido Cascais-Lisboa na Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, em Lisboa, à entrada no Túnel do Marquês, informou fonte dos Bombeiros Sapadores.

De acordo com a mesma fonte, os bombeiros receberam o alerta pelas 14:12, dando o fogo como extinto às 14:41.

Por seu lado, a Polícia de Segurança Pública (PSP) informou que o incêndio não provocou quaisquer feridos, sem adiantar informações sobre as causas do sucedido.