Montijo

O deputado do PS Carlos Pereira afirmou hoje, no parlamento, que "não há alternativas" à escolha do Montijo para a instalação do novo aeroporto na região de Lisboa, porque "a decisão está tomada" e "é uma decisão política".

Rejeitando a necessidade de uma Avaliação Ambiental Estratégica sobre a instalação de um novo aeroporto na região de Lisboa, o deputado socialista disse que "foram feitos vários estudos, no sentido de perceber onde seria construído o novo aeroporto, que indicavam claramente que a melhor opção seria o Montijo", esclarecendo que a escolha foi tomada em 2013 e decidida em 2017.

No âmbito de uma audição parlamentar à associação ambientalista Zero, que decorreu na Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, Carlos Pereira explicou que a realização de uma Avaliação Ambiental Estratégica "seria voltar ao início", ignorando que, "ao longo de 50 anos", se estudou "17 alternativas" para a instalação de um novo aeroporto na região de Lisboa.