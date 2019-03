OE2018

O défice em contas nacionais, que conta para Bruxelas, deverá ter atingido os 0,4% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2018, revela um relatório da Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO), abaixo dos 0,6% previstos pelo Governo.

"A UTAO estima que o saldo das Administrações Públicas, em contabilidade nacional, em 2018 se tenha situado entre -0,6% e -0,2% do PIB, tendo superado o objetivo estabelecido pelo Ministério das Finanças para o conjunto do ano", indica o mais recente relatório da UTAO, a que a Lusa teve acesso.

No relatório, os técnicos do parlamento referem que, "de acordo com a informação disponível, o valor central da estimativa aponta para que o saldo orçamental em 2018 tenha ascendido a -0,4% do PIB" em contabilidade nacional, abaixo das previsões do Governo de um défice de 0,6%, anunciado no parlamento pelo ministro das Finanças no início de fevereiro.