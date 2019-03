Actualidade

Quase 3.000 unidades de estimulantes sexuais importados ilegalmente do Senegal e dissimulados em casacos de peles foram apreendidas pela Alfândega da Praia, no aeroporto da capital cabo-verdiana, anunciou hoje o Governo.

De acordo com uma nota enviada à comunicação social, a apreensão ocorreu no sábado, "durante uma inspeção de rotina realizada no Aeroporto Internacional Nelson Mandela", na Praia.

Foram apreendidas 37 caixas de estimulantes importados ilegalmente de Dacar, no Senegal.