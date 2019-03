Actualidade

Uma criança ou um adolescente até 19 anos morre a cada hora atingidos por armas de fogo no Brasil, segundo um estudo realizado pela Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) divulgado hoje.

"Nas últimas duas décadas, mais de 145 mil jovens, com idades entre zero e 19 anos, faleceram em consequência de disparos, acidentais ou intencionais, como em casos de homicídio ou suicídio", refere-se no relatório publicado na página da Internet da SBP.

Só em 2016, o último ano para o qual há dados do Ministério da Saúde sobre o assunto, foram registadas 9.517 mortes por disparo acidental ou intencional de armas de fogo.