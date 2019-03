Brexit

O presidente do Conselho Europeu condicionou hoje uma "curta extensão" do 'Brexit' a uma "votação positiva" do Acordo de Saída pelo Parlamento britânico, mas reconheceu que a esperança de um desfecho bem-sucedido parece cada vez mais ilusória.

"À luz das consultas que conduzi nos últimos dias, acredito que uma curta extensão [do Artigo 50.º] será possível, mas será condicionada por uma votação positiva do Acordo de Saída na Câmara dos Comuns. A questão da duração permanece aberta", declarou Donald Tusk.

Numa intervenção sem direito a perguntas, o presidente do Conselho Europeu afirmou que a proposta do Governo britânico, de adiar o 'Brexit' para 30 de junho, cria à União Europeia "uma série de questões de natureza legal e política" e admitiu que a esperança de um desfecho bem sucedido deste processo parece "frágil e até ilusória".