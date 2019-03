Actualidade

O Governo vai negociar com as autarquias que recusaram competências na área do património para tentar chegar a um desfecho favorável, anunciou hoje a secretária de Estado da Cultura, Ângela Ferreira.

"Vamo-nos sentar com todos os municípios que vierem a não aceitar [a transferência de competências na área do património] na expectativa de que este trabalho em parceria seja contínuo, permanente e que tenha um desfecho favorável", afirmou a secretária de Estado da Cultura à agência Lusa.

"O património não pode ser só do Estado, nem só das autarquias", disse Ângela Ferreira, considerando a reabilitação e manutenção do património "um trabalho que deve ser feito em parceria" entre o Estado e os municípios.