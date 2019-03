Actualidade

Mais de cem entidades oficializaram hoje uma parceria para trabalharem em conjunto na melhoria da Saúde no distrito de Bragança, nomeadamente através de maior articulação e acompanhamento do doente.

O Plano Local de Saúde é o que junta estas entidades, desde as instituições de solidariedade, Educação, Proteção Civil, forças de segurança, Igreja e até da Justiça, que assinaram hoje, em Macedo de Cavaleiros as cartas de compromisso com a Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste.

O plano resulta de um trabalho que leva já alguns meses entre os diferentes parceiros que identificaram três áreas prioritárias de atuação na região, concretamente as doenças cerebrocardiovasculares, oncológicas e mentais.