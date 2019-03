Actualidade

O novo diretor-geral da Unitel, o português Miguel Geraldes, afirmou hoje, à agência Lusa que pretende promover uma "transição suave" na maior operadora de telecomunicações em Angola, que desde terça-feira conta também com um novo conselho de administração.

"Tenho conhecimento do profissionalismo da equipa da Unitel e certamente encontraremos a melhor forma de termos uma transição suave mantendo o foco no que é importante: servir os angolanos", explicou, numa declaração à agência Lusa, Miguel Geraldes, até agora na representação chinesa Huawei na África do Sul.

A nomeação de Miguel Geraldes, que sucede a Antony Dolton no cargo de diretor-geral desde 2013, foi divulgada, em comunicado, após a assembleia-geral da Unitel, que reconduziu a empresária Isabel dos Santos na administração da operadora.