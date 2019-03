Actualidade

A redução tarifária nos transportes terrestres na Madeira entra em vigor na sexta-feira, passando os utentes a pagar entre 30 e 40 euros mensais, tendo em conta se viajam dentro ou para fora do seu concelho.

"É uma medida social com muito impacto no rendimento disponível familiar [...] e só é possível devido ao grande esforço financeiro e de contenção do Governo Regional", disse hoje o vice-presidente do executivo, Pedro Calado, na apresentação deste novo programa, no Funchal.

Segundo o governante madeirense, o programa de redução tarifária permitirá às famílias poupar até dois salários mínimos regionais, ou seja, 1.300 euros por ano, conforme as ligações que efetuarem.