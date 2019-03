Actualidade

Mais de metade do território do continente está em seca moderada e cinco por cento em seca severa, anunciou hoje o ministro da Agricultura, frisando que a situação é preocupante, mas está ainda longe do que se passou em 2017.

Em conferência de imprensa com o seu homólogo do Ambiente, Capoulas Santos indicou que 57% do território está em seca moderada, 38% em seca fraca e 05% do Barlavento algarvio está em seca severa.

O ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, afirmou que o Governo já está a pré-contratar camiões de abastecimento de água para o caso de serem precisos e que este mês será lançado um programa de reutilização de águas residuais tratadas.