Actualidade

A agência de notação financeira Fitch não está à espera que a economia mundial entre em recessão, apesar de as perspetivas de crescimento terem registado uma forte degradação desde que divulgou o último relatório, em dezembro do ano passado.

"Apesar da acentuada deterioração do crescimento, não vemos o início de uma recessão global", refere um relatório da equipa de economistas da Fitch, que reviu em baixa as projeções de crescimento para 2019 e 2020. Em vez de um crescimento de 3,1%, a Fitch Ratings espera agora que a ecomimia mundial avance 2,8% em 2018 e aponta para uma expansão de 2,8% no próximo ano contra os anteriores 2,9%.

"Depois de uma tal deterioração generalizada dos números, não é fácil identificar a fonte do choque" refere o economista-chefe da Fitch, Brian Coulton, acrescentando que os dados apontam "o enfraquecimento da procura das economias emergentes como um dos principais impulsionadores da desaceleração da produção industrial global e do comércio mundial".