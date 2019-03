Actualidade

Mais de mil adeptos assistiram hoje ao treino aberto do plantel de futebol do Benfica, no Seixal, marcado pelos regressos de Salvio e Seferovic, ainda que de forma condicionada.

Os dois avançados fizeram trabalho de recuperação no ginásio, mas subiram também ao relvado para uma corrida ligeira, sendo brindados com uma forte ovação nas primeiras vezes em que passaram em frente à bancada central do Caixa Futebol Campus, onde, segundo a assessoria de imprensa do clube, estiveram 1.180 adeptos.

A presença do argentino e do suíço animou a assistência num apronto que primou pelas ausências de jogadores lesionados e ao serviço das seleções, no qual apenas dez elementos do plantel principal treinaram às ordens de Bruno Lage: Svilar, Zlobin, Ferro, Grimaldo, Yuri Ribeiro, André Almeida, Corchia, Krovinovic, Cervi e Jonas.