Actualidade

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) considera que a proposta de reforma da supervisão financeira aumenta os custos e reduz a independência dos supervisores, segundo o parecer hoje divulgado.

No parecer da CMVM ao projeto de lei do Governo, enviado ao executivo em 12 de fevereiro, o regulador dos mercados financeiros diz que a proposta de criação de novas autoridades no sistema de supervisão nos moldes propostos traz "complexidade e custos acrescidos ao novo modelo".

Para a CMVM haverá um "acréscimo de custos a serem suportados" pelas empresas supervisionadas, "quer por o CNSF [Conselho Nacional de Supervisores Financeiros] ser dotado de um quadro de pessoal próprio, de autonomia financeira e de competência para a criação de novas taxas, quer por a ARSG [Autoridade de Resolução e Fundos de Garantia] ser também dotada de autonomia financeira e ter despesas próprias cujo modo financiamento carece de clarificação".