Nova Zelândia/Ataque

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) pediu hoje aos 'media' nacionais que implementem medidas que impeçam o acesso às imagens do atentado na Nova Zelândia, captadas pelo terrorista.

Numa nota enviada à imprensa, a ERC revela que aprovou um parecer na quarta-feira, em que pede "aos órgãos de comunicação social em causa que adotem as medidas necessárias para impedir, de forma efetiva e imediata, o acesso generalizado e acrítico a esse tipo de imagens, quer através dos meios técnicos ou tratamento editorial adequado, quer, se necessário, através da sua remoção".

O organismo considera que as imagens, captadas no dia 15 durante o ataque às duas mesquitas, "pela sua notória violência, são suscetíveis de afetar, de forma manifesta e grave, os públicos sensíveis que com elas tenham contacto" e que "permanecendo em páginas eletrónicas" de media nacionais "sem os necessários cuidados editoriais, são passíveis de ser vistas a qualquer momento, em toda a sua crueza e violência".