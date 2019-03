BES

O presidente do Fundo de Resolução admitiu hoje, no parlamento, que a resolução do BES está a ser feita "às prestações" pela falta de recursos financeiros para financiar a intervenção de uma só vez.

"Se calhar a resolução do Banco Espírito Santo [BES] está a ser feita às prestações por uma razão de que não houve recursos para ser feita de uma só vez", disse Máximo dos Santos em audição perante os deputados da Comissão de Orçamento e Finanças.

A resposta do responsável pelo Fundo de Resolução bancário - que capitalizou o Novo Banco na sua criação, o tem vindo a recapitalizar ao abrigo do mecanismo de compensação e tem hoje 25% da entidade - seguiu-se a perguntas do deputado socialista João Paulo Correia, que considerou que a capitalização do Novo Banco em 2014, de 4,9 mil milhões de euros, foi feita 'à pele' e que houve ativos que ficaram no Novo Banco que deveriam ter ficado no 'banco mau' BES.