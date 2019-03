Novo Banco

O presidente do Fundo de Resolução, Luís Máximo dos Santos, disse hoje no parlamento que preferiria ter tido a possibilidade de nomear administradores para o Novo Banco, mas que a Comissão Europeia não o permitiu.

"Se preferiria ter tido a possibilidade de nomear administradores [para o Novo Banco]? Sem dúvida que sim, sem a menor dúvida", admitiu Luís Máximo dos Santos.

Para o presidente do Fundo de Resolução, para o facto de isso não ter acontecido "terá pesado a ideia de banco de transição estar pensada para a venda da totalidade do capital" do Novo Banco, "na ideia de se cortar qualquer vínculo".