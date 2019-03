Idai

O Benfica vai promover, a partir de quinta-feira e até ao final de março, a recolha de alimentos enlatados, para serem enviados para Moçambique, no quadro da ajuda às vítimas da passagem do ciclone Idai.

"Perante a tragédia que assolou Moçambique na sequência do ciclone Idai, o Sport Lisboa e Benfica manifesta a sua total solidariedade com o povo moçambicano e, através da Fundação Benfica, promove e apela a uma ampla mobilização nacional para a recolha e envio de alimentos enlatados para fazer face às necessidades de ajuda humanitária", informa o clube.

A partir de quinta-feira, as contribuições devem ser entregues em qualquer Casa do Benfica, mantendo-se o período de recolhas até 31 de março. No estádio da Luz, os contributos serão recebidos a partir do dia 27, também até ao fim do mês.