Actualidade

O FC Porto voltou hoje aos treinos depois de três dias de folga, começando a preparar a visita ao Sporting de Braga, em 30 de março, na 27.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Empatados com o líder Benfica em pontos, os campeões nacionais jogam em casa do terceiro classificado pelas 15:30 de 30 de março, no 'jogo grande' da jornada, e hoje trabalharam sem nove jogadores ao serviço das respetivas seleções, bem como quatro ausentes por lesão.

Com o brasileiro Jorge de fora, autorizado a tratar "de assuntos pessoais", o boletim clínico dá conta das ausências do brasileiro Fabiano, que treinou condicionado, mas também de Bruno Costa, que só fez ginásio, do mexicano Corona (tratamento) e do camaronês Aboubakar, que continua a ser longa ausência nos 'dragões'.