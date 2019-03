Actualidade

O bibliófilo Alberto Manguel lamentou hoje, em Torres Novas, que as bibliotecas públicas desenvolvam uma "luta de formiga" ao procurar fomentar a leitura "num oceano de forças negativas" de uma sociedade marcada pelo consumismo e a falta de ética.

O ensaísta e bibliófilo de nacionalidade argentina e canadiana foi o conferencista convidado do III Encontro de Bibliotecas Associadas à Comissão Nacional da UNESCO que se realizou hoje no auditório da Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes, em Torres Novas (distrito de Santarém), tendo por tema "A Felicidade".

Em entrevista à Lusa, no final do encontro, falou do seu próximo projeto - uma "história das utopias" - e de bibliotecas, da leitura como subversão, e das dificuldades que a criação de leitores impõe, num contexto social mais amplo.