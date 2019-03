Actualidade

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Pedro Proença, disse hoje que espera uma "aplicabilidade rápida e consistente" à proposta de lei de alteração do regime jurídico de combate à violência no desporto.

O grupo de trabalho do Desporto no Parlamento recebeu, além da LPFP, representantes da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, Confederação Portuguesa das Associações de Treinadores, Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol e Sindicato dos Jogadores.

A reunião, que teve lugar na Assembleia da República, contou igualmente com a presença de elementos do Estoril Praia, FC Porto, Sporting de Braga e Benfica, e estendeu-se também à proposta de lei de alteração do regime de acesso e exercício da atividade de treinador de desporto.