Nova Zelândia/Ataque

A primeira-ministra da Nova Zelândia anunciou hoje a proibição da venda de todas as armas de assalto e semiautomáticas, em resposta ao "ataque terrorista" de sexta-feira, que causou 50 mortos.

"A Nova Zelândia vai proibir todas as armas semiautomáticas de estilo militar. Vamos também proibir as armas de assalto", declarou Jacinda Ardern, detalhando que a nova legislação vai entrar em vigor já no próximo mês.

A primeira-ministra garantiu ainda que vão ser tomadas medidas provisórias para evitar uma corrida às armas antes da entrada em vigor da proibição de venda.