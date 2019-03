Actualidade

O líder supremo do Irão afirmou que o aumento da produção é "a chave" para salvar a economia do país, em recessão depois do restabelecimento das sanções económicas dos Estados Unidos.

"As dificuldades relativas aos meios de subsistência das pessoas aumentaram, especialmente nos últimos meses", disse Ali Khamenei, por ocasião do início das celebrações do Ano Novo no Irão.

"A economia é o problema mais urgente do país, é o problema mais grave e essencial", reconheceu o governante, mencionando a desvalorização da moeda nacional, o declínio do poder de compra e a queda da produção.