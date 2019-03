Actualidade

Uma exposição com mais de 80 obras da artista Graça Morais, que refletem sobre as múltiplas faces da natureza humana, vai ser hoje inaugurada, às 19:00, no Museu Nacional de Arte Contemporânea - Museu do Chiado, em Lisboa.

"Graça Morais. Metamorfoses da Humanidade" dá título a esta mostra que abre ao público na sexta-feira, no Museu do Chiado, depois de ter estado patente, em 2018, no Centro de Arte Contemporânea Graça Morais, em Bragança.

Também hoje, a artista será distinguida com a Medalha de Mérito Cultural, que será entregue pela ministra da Cultura, Graça Fonseca, na inauguração da mostra.