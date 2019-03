Actualidade

As autoridades australianas decretaram o estado de emergência no norte do país devido à aproximação do ciclone Trevor, que obrigou já à retirada de milhares de pessoas.

O governo do Território do Norte indicou que estão a ser retirados das suas comunidades os 1.600 residentes de Groote Eylandt e "centenas de pessoas" das zonas de Numbulwar, na costa de Arnhem Land.

As evacuações, que a imprensa australiana disse serem as maiores desde as efetuadas em 1974 aquando do ciclone Tracy, que destruiu praticamente a totalidade da cidade da Darwin, devem continuar pelo menos até sexta-feira.