Os lucros da Sonae subiram 33,7% para 222 milhões em 2018, um ano que o grupo diz ter sido de sucesso e em que o volume de negócios cresceu mais de 8% e ficou perto dos seis milhões de euros.

Segundo os dados comunicados à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a rentabilidade melhorou, com a subida de 26,7% do EBITDA total (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) para 483 milhões de euros.

O volume de negócios consolidado atingiu os seis mil milhões de euros (+8,1%), com o contributo positivo de todas as áreas, com destaque para a Sonae MC (+7,0%) e para a Worten (+7,6%), que apresentaram igualmente elevados crescimentos no mesmo universo de lojas.