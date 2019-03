Actualidade

Os negociadores norte-americanos vão encontrar-se com os representantes da República Popular da China nos dias 28 e 29 de março para tentarem alcançar as bases para um acordo comercial com Pequim, anunciou hoje fonte governamental chinesa.

A realização deste encontro foi revelada pelo Ministério do Comércio da República Popular da China.

O representante norte-americano do Comércio, Robert Lightizer e o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin vão reunir-se com o chefe dos negociadores chineses, Liu He, acrescenta a nota oficial de Pequim.