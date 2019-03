Actualidade

A Presidente de Taiwan inicia hoje uma visita a Palau, a Nauru e as Ilhas Marshall, três aliados no sul do Pacífico, para reforçar os laços diplomáticos perante a crescente influência da China na região.

Em Palau, Tsai Ing-wen prevê assinar um acordo de comércio marítimo. Em Nauru, vai discursar no Parlamento. Por último, nas Ilhas Marshall, irá participar num encontro internacional de mulheres líderes.

A viagem faz parte de uma crescente cooperação diplomática entre Washington e Taipé, e de um maior protagonismo de Taiwan na estratégia da Administração de Donald Trump, que visa promover um "Indo-Pacífico livre e aberto", incorporada num acordo de cooperação assinado esta semana.