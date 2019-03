Actualidade

O músico português de ascendência cabo-verdiana Dino D'Santiago vai estar em concerto no clube Rich Mix em Londres, a 04 de maio, no âmbito do Festival de Música Latina La Linea.

O artista é considerado um dos mais representativos na nova cena musical portuguesa, em parte devido ao tema "Nova Lisboa", mostrando proximidade de grupos como Buraka Som Sistema, visível na participação do novo álbum de Branko, ex-membro daquela banda.

O programa do festival diz que Dino D'Santiago usa ritmos destinados às pistas de dança, misturando instrumentos tocados à mão com sons electrónicos, letras em crioulo e português e ritmos tradicionais cabo-verdianos, como o funaná, batuku, como o angolano kizomba.