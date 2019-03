Actualidade

No ano passado realizaram-se em Portugal 311 festivais de música, mais 39 do que em 2017, a maioria dos quais de pequena dimensão e que mobilizaram 2,7 milhões de espectadores, segundo a Aporfest - Associação Portuguesa de Festivais de Música.

Dos 311 festivais, que decorreram em território nacional entre janeiro e dezembro do ano passado, mais de metade realizaram-se entre 15 de junho e 15 de setembro, refere a Aporfest no relatório anual "Festivais de Música em Portugal", a que a Lusa teve acesso, que será apresentado na sexta-feira, em Lisboa, no âmbito do Talkfest - Fórum Internacional de Festivais de Música.

Segundo a Aporfest, a maioria dos festivais portugueses "é ainda de pequena dimensão (com menos de 1.500 espectadores por dia), com a larga maioria a ser realizada por pessoas coletivas privadas sem fins lucrativos (associações, cooperativas, fundações) e entidades públicas".