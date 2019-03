Actualidade

A presença portuguesa na Feira do livro de Leipzig, que abre hoje, cresceu "em todos os sentidos", com mais autores, mais livros e mais área expositiva, revela Patrícia Severino, conselheira cultural da Embaixada de Portugal na Alemanha.

Pelo quarto ano consecutivo, Portugal participa na segunda maior feira do livro da Alemanha, e uma das mais importantes da Europa, com dez autores, quase 400 títulos disponíveis e uma área de 48 metros quadrados, numa estratégia conjunta de várias entidades nacionais.

"Estivemos presentes a primeira vez, em 2016, com quatro autores, a Hélia Correia, o João Tordo, o David Machado e a Alexandra Lucas Coelho. É muito bom verificar que a Hélia Correia já foi, entretanto, editada na Alemanha, e este ano, vamos ter também a Raquel Nobre Guerra de volta, que participou no nosso programa literário de Leipzig, em 2017, e regressa precisamente porque também encontrou uma editora e vai ser publicada aqui na Alemanha", revela Patrícia Severino, diretora do Camões - Centro Cultural Português em Berlim.