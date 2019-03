Actualidade

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) apreendeu hoje pelo menos 60 caixas de gelados importados junto às portagens de Alverca, em Vila Franca de Xira, no âmbito de uma operação nacional que decorre até sexta-feira.

Segundo constatou a agência Lusa no local, os gelados apreendidos tinham problemas rotulagem: nuns casos faltava o rótulo, noutros faltava a indicação do prazo de validade e noutros faltava do número de controlo veterinário, uma vez que se tratava de produtos de origem animal.

Além destes gelados, que foram apreendidos e, depois de analisados, serão ou destruídos ou doados para alimentação animal, a ASAE apreendeu igualmente meia dúzia de embalagens de produtos pré-confecionados congelados em que houve "interrupção da cadeia de frio" no transporte.