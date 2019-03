Actualidade

O lucro da Sonae subiu 33,7% para 222 milhões em 2018, um ano que o grupo diz ter sido "de sucesso" e em que o volume de negócios cresceu 8,1% para perto dos seis mil milhões de euros.

Segundo os dados comunicados à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a rentabilidade melhorou, com a subida de 26,7% do EBITDA total (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização), para 483 milhões de euros, o aumento de 8,4% do EBITDA subjancente, para 372 milhões de euros, e o incremento de 12,2% do EBITDA recorrente, para 425 milhões de euros.

"O EBITDA da Sonae teve um crescimento mais significativo de 102 milhões de euros, atingindo 483 milhões de euros, impulsionado pelo forte desempenho operacional e pelos ganhos de capital, quer da venda de ativos da Sonae Sierra, quer das operações de 'sale and leaseback' [venda e relocação financeira] de ativos da Sonae RP, e ainda pelo impacto positivo da 'joint-venture' com a JD/Sprinter (ISRG)", refere a empresa num comunicado enviado às redações.