Actualidade

A fragilidade humana, do teatro e o lado trágico e efémero da vida, marca "Banda sonora", um texto e encenação de Ricardo Neves-Neves com composição musical de Filipe Raposo, que sexta-feira regressa ao Teatro S. Luiz, em Lisboa.

Um ano depois de se ter estreado neste teatro de Lisboa, a peça regressa à sala Luis Miguel Cintra - sexta e sábado, às 21:00, e, no domingo, às 17:30 - seguindo, depois, em digressão, com apresentações nos dias 29 e 30, no Cine-Teatro Louletano, em Loulé, e no Rivoli Teatro Municipal, no Porto, em 05 e 06 de abril.

Com base no teatro do absurdo e do universo de filmes de terror, Ricardo Neves-Neves construiu um texto a partir da composição do pianista Filipe Raposo para três personagens, que são interpretadas por seis atrizes, uma vez que cada personagem é composta por si e pelo seu desmembramento, explicou o encenador à agência Lusa, quando da estreia da obra, em março de 2018.