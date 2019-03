Venezuela

As forças de segurança venezuelanas realizaram buscas nas casas de dois importantes apoiantes do líder da oposição, Juan Guaidó, que está a promover uma campanha para a saída do Presidente Nicolás Maduro e a convocação de eleições.

Hoje, agentes dos serviços de informação venezuelanos realizaram uma busca na casa do deputado da oposição Sergio Vergara e na de Roberto Marrero, um advogado que lidera o gabinete de Guaidó.

Os dois homens acompanharam Guaidó numa viagem recente a países da América Latina para aumentar o apoio internacional aos seus esforços para remover Maduro da Presidência venezuelana.