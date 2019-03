Actualidade

O lucro da Sonae Sierra manteve-se praticamente inalterado nos 110,1 milhões de euros em 2018, face a 2017, tendo o resultado operacional aumentado 2,8% para 107,7 milhões de euros, divulgou hoje a empresa.

Num comunicado enviado às redações, a gestora de centros comerciais do grupo Sonae refere que a evolução de 2,8% do EBIT reflete "a melhoria no desempenho do seu portefólio na Europa e no Brasil, bem como a melhoria no desempenho da área de serviços", acrescentando que, "numa base comparável, excluindo o efeito de vendas de ativos em 2017 e da desvalorização do real brasileiro, o EBIT cresceu 5,5% em 2018".

A Sonae Sierra destaca ainda o crescimento de 3% do resultado direto em 2018, para 66,5 milhões de euros, e o aumento de 1,6% do 'Net Asset Value' (NAV - valor patrimonial líquido), para 1.455 milhões de euros, "apesar da distribuição de dividendos e do efeito adverso da desvalorização do real brasileiro". Excluindo o efeito da variação da taxa de câmbio, o NAV teria aumentado 3,7%.