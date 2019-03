Actualidade

A escritora portuguesa Joana Bértholo, que viveu quatro anos em Berlim, volta à Alemanha para mostrar literatura que vai além de uma cidade, mas que é passada "no mundo", e que pensa "de uma forma global".

Bértholo vai estar na Feira do Livro de Leipzig, que começa hoje, onde vai apresentar excertos que foram traduzidos para alemão, de duas das suas obras, "Museu do Pensamento" e "Ecologia", o último romance.

"Como tenho muitas memórias biográficas, as pessoas, o idioma, as ligações, os lugares, é um sítio que faz parte da minha identidade. Mas, na Alemanha, fiz muitas outras coisas, e voltar nesta condição tão privilegiada, com uma seleção de autores da nova literatura portuguesa, é incrível. Por outro lado, é uma responsabilidade e eu quero estar à altura. Sem dúvida que estou nervosa", conta a escritora e dramaturga portuguesa, em declarações à agência Lusa.