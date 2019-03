Actualidade

"O Homem-Pykante - Diálogos com Pimenta", de Edgar Pêra, que inclui imagens de arquivo e conversas do realizador com Alberto Pimenta, de 1994 até à atualidade, tem hoje estreia comercial em Coimbra e no Porto.

O filme estará em exibição em Coimbra, no Alma Shopping, e no Porto, no Trindade. De acordo com o realizador, numa publicação na sua página oficial no Facebook, estão agendadas "sessões especiais" em Leiria, a 23 de março, em Lisboa, a 06 de abril, e no Funchal.

"O Homem-Pykante - Diálogos com Pimenta", sobre o escritor, ensaísta, 'performer' e professor universitário Alberto Pimenta, que foi apresentado pela primeira vez em maio passado, no festival IndieLisboa, é um filme "poético sobre um poeta".